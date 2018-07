Brasil poderá enfrentar Uruguai, Equador ou Barbados na Copa Davis

Por ser cabeça de chave, o time brasileiro é "bye" e entra direto na final do Zonal. Antes disso, Uruguai e Barbados se enfrentam na primeira rodada. O vencedor vai encarar o Equador na segunda rodada. E aí, sim, o vitorioso deste futuro duelo será o próximo rival do Brasil na Davis.

Se enfrentar Barbados, o local do confronto será definido por sorteio. Em caso de duelos com uruguaios ou equatorianos, o time brasileiro jogará em solo nacional. Ainda sem adversário definido, o confronto já tem data marcada: dias 15, 16 e 17 de julho de 2016.

O Brasil disputará o Zonal porque foi derrotado pela Croácia por 3 a 1, no fim de semana, pela repescagem. O time nacional precisou passar por esta fase porque perdeu para a Argentina, no início do ano, pela primeira rodada do Grupo Mundial, que reúne a elite do tênis.

GRUPO MUNDIAL - O sorteio também definiu os confrontos do Grupo Mundial do próximo ano. Bélgica e Grã-Bretanha, finalistas deste ano, serão os dois primeiros cabeças de chave. Os britânicos, liderados por Andy Murray, vão estrear contra o Japão, de Kei Nishikori. Os belgas terão pela frente os croatas, que se garantiram na disputa com a vitória sobre o Brasil. Os demais duelos são os seguintes: Sérvia x Casaquistão, Itália x Suíça, Polônia x Argentina, França x Canadá, Alemanha x República Checa e Austrália x EUA.