Brasil sai atrás, mas empata com a Polônia na Billie Jean King Cup

Com uma vitória e uma derrota nesta sexta-feira, o Brasil está empatado com a Polônia na Billie Jean King Cup, novo nome da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis de tênis. Carol Meligeni perdeu na abertura do confronto, uma série melhor de cinco jogos, mas Laura Pigossi venceu no fim do dia, deixando o duelo em 1 a 1.

Pelos playoffs da competição, o confronto está sendo disputado em quadra dura e coberta na cidade de Bytom, na Polônia. E será decidido neste sábado, com até três partidas. O vencedor do duelo avançará à fase de classificação do Grupo Mundial. Ambas as equipes estão sem suas principais jogadoras: a brasileira Beatriz Haddad Maia e a polonesa Iga Swiatek, atual campeã de Roland Garros.

Nesta sexta, o confronto começou com a vitória de Magdalena Frech (157ª do ranking) sobre Carol Meligeni (342ª) pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. "Senti que joguei bem por vários momentos, o que não foi suficiente para sair com a vitória. Mas sinto que posso evoluir muito para amanhã (sábado). Agora é tirar coisas positivas da derrota e pensar maior, pensar como equipe, pois estamos vivos", comentou Carol.

Na sequência, Laura Pigossi (326ª) empatou a série ao superar Urszula Radwanska (227ª), que vem a ser irmã mais nova de Agnieszka, já aposentada. A brasileira levou a melhor por 2 a 1, com parciais de 7/6 (9/11), 3/6 e 6/2.

"Estou muito feliz pelo meu primeiro jogo de simples neste torneio, feliz pela oportunidade. Desde pequena, sempre quis jogar como uma das atletas principais da nossa equipe e hoje isso aconteceu. Eu estava na quadra e não tinha lugar algum no mundo onde quisesse estar mais. Estou muito contente pelo nível que joguei, mas ainda há ajustes que podem ser feitos para amanhã. Posso subir mais o meu nível e espero manter essa atitude, o que pode fazer diferença neste tipo de confronto", comemorou Pigossi.

Neste sábado, a partir das 7 horas (horário de Brasília), Laura Pigossi vai enfrentar a Magdalena Frech. Na sequência, Carol Meligeni duelará com Urszula Radwanska. Se o empate persistir na série, o confronto será decidido com o jogo de duplas, quando o Brasil poderá ter vantagem por contar com Luisa Stefani, uma das melhores duplistas da temporada, formando parceria com Gabriela Cé. Elas enfrentarão Weronika Falkowska e Paula Kania.