Brasil se mantém em 4.º no ranking feminino da Fifa

A liderança do ranking segue nas mãos dos Estados Unidos, com 2.228 pontos, enquanto a Alemanha continuou na segunda posição, com 2.162. Já a Suécia saltou da sexta para a quinta colocação, ultrapassando a França. A Inglaterra, por sua vez, se manteve no sétimo lugar e é seguida, nesta ordem, por Canadá, Coreia do Norte e Austrália, que fecha o top 10.

No topo desta lista feminina, as norte-americanas também ficaram mais próximas de bater dois recordes. Os Estados Unidos estão a apenas seis pontos de superar a sua pontuação mais alta já alcançada, de 2.233, conquistada em maio de 2010, e estão a sete pontos de ultrapassar o maior número já alcançado na história, de 2.234, pontuação obtida pela Alemanha em 2005.

A próxima atualização do ranking feminino mundial da Fifa acontecerá no dia 2 de agosto. Para definir esta listagem publicada nesta sexta, a entidade levou em conta a disputa de 74 partidas, sendo 36 delas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2015 e 38 amistosos. Em um deles, a seleção brasileira empatou por 1 a 1 com a Suécia, na última quarta, em Estocolmo.

Confira os 20 mais bem colocados do ranking feminino da Fifa:

1.º Estados Unidos, 2.228 pontos

2.º Alemanha, 2.162

3.º Japão, 2.096

4.º Brasil, 2.038

5.º Suécia, 2.027

6.º França, 2.023

7.º Inglaterra, 1.999

8.º Canadá, 1.983

9.º Coreia do Norte, 1.943 0

10.º Austrália, 1.939

11.º Noruega, 1.922

12.º Itália, 1.915

13.º Dinamarca, 1.905

14.º Holanda, 1.887

15.º Islândia, 1.836

16.º Coreia do Sul, 1.835

17.º China, 1.829

18.º Espanha, 1.824

19.º Nova Zelândia, 1.806 1

20.º Escócia, 1.801