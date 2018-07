Brasil soma 2 vitórias na chave de duplas em Doha

As duplas dos dois brasileiros tiveram um grande ano em 2013, culminando com a classificação para as semifinais do ATP Finals, torneio em Londres que reuniu as oito melhores parcerias da temporada - ambos perderam e não conseguiram chegar à final. Agora, começam o novo calendário mostrando bom ritmo.

Número 3 do ranking mundial de duplista, Bruno Soares somou seis títulos na temporada passada, quase sempre ao lado de Peya. Nesta terça-feira, os dois estrearam em Doha com vitória sobre o tunisiano Malek Jaziri e o catariano Mousa Shanan Zayed, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Já Marcelo Melo, que ocupa o sexto lugar no ranking de duplista e teve dois títulos na temporada passada, também tem formado parceria quase fixa com Dodig. Nesta terça-feira, eles enfrentaram os poloneses Lukasz Kubot e Marcin Matkowski, de quem venceram por 2 a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/4.

Os próximos adversários dos brasileiros em Doha já estão definidos. E ambos vão encarar grandes nomes do tênis mundial. Bruno Soares e Alexander Peya enfrentam o escocês Andy Murray e o sérvio Nenad Zimonjic, enquanto Marcelo Melo e Ivan Dodig jogam contra os espanhóis Rafael Nadal e Francisco Roig.