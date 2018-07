Brasil soma duas vitórias na chave de duplas do US Open

O tênis brasileiro encerrou a primeira rodada da chave de duplas do US Open com aproveitamento 100%. Depois da vitória de André Sá na terça-feira, Bruno Soares e Marcelo Melo também ganharam na estreia do torneio, ambos nesta quinta, em Nova York (EUA) - todos os duplistas do Brasil jogam com parceiros estrangeiros.

Junto com o austríaco Alexander Peya, Bruno Soares é o atual vice-campeão do US Open e entrou na edição deste ano como cabeça de chave número 2 do torneio. Nesta quinta-feira, eles confirmaram o favoritismo e ganharam dos argentinos Maximo Gonzalez e Diego Schwartzman por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/1.

Marcelo Melo também está entre os favoritos ao título em Nova York. Ao lado do croata Ivan Dodig, ele já chegou à semifinal no ano passado e entrou agora no torneio como cabeça de chave número 4. Nesta quinta-feira, a estreia foi contra os norte-americanos Steve Johnson e Sam Querrey, com vitória por 7/5, 4/6 e 7/6 (7/5).

Na segunda rodada da chave de duplas, Bruno Soares enfrentará os australianos Sam Groth e Chris Guccione. Já Marcelo Melo terá pela frente o sérvio Dusan Lajovic e o português João Sousa. E André Sá, que disputa o US Open junto com o croata Mate Pavic, jogará contra os espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco.