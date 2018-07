Brasil vai enfrentar a Bélgica fora de casa nos playoffs da Davis

A Bélgica será a adversária do Brasil na luta por uma vaga no Grupo Mundial da Copa Davis de 2017. Foi o que ficou definido no sorteio dos playoffs da principal competição por equipes do tênis, realizado na sede da Federação Internacional de Tênis (ITF), em Londres, nesta terça-feira. O duelo será fora de casa.

Rival do Brasil, a Bélgica foi derrotada na decisão da edição de 2015 da Copa Davis pela Grã-Bretanha. Neste ano, porém, a equipe caiu logo na primeira rodada, ao perder para Croácia. Por isso, agora terá que disputar uma repescagem para se manter na elite da competição.

Já o Brasil tenta fazer o caminho inverso. No último fim de semana, em Belo Horizonte, a equipe superou o Equador por 3 a 1, pelo Zonal Americano I, e agora vai tentar uma vaga no Grupo Mundial no confronto com a Bélgica. Para isso, porém, terá que superar um retrospecto negativo, pois perdeu os dois confrontos que fez com o país europeu na competição.

O ranking da ATP tem apenas um tenista belga entre os cem melhores do mundo, David Goffin, que ocupa a 11ª colocação na lista, enquanto o Brasil tem dois nomes nessa relação, mas em posições bem piores - Thomaz Bellucci (49º) e Rogério Dutra Silva (91º). Além disso, o País possui dois dos dez melhores duplistas do mundo - Bruno Soares e Marcelo Melo.

Os confrontos dos playoffs do Grupo Mundial da Davis vão ser realizados entre 16 e 18 de setembro, com o Brasil encarando a Bélgica como visitante, em local ainda a ser definido pelos mandantes, que também irão determinar o piso em que será jogado o confronto. O período é o mesmo em que serão realizadas as semifinais da Davis, quando a Grã-Bretanha vai receber a Argentina e a Croácia vai duelar em casa contra a França.

Confira os confrontos dos playoffs do Grupo Mundial da Davis:

Usbequistão x Suíça

Bélgica x Brasil

Austrália x Eslováquia

Canadá x Chile

Rússia x Casaquistão

Índia x Espanha

Alemanha x Polônia

Japão x Ucrânia