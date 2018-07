Brasil 'vai para cima' da Alemanha, diz Bruno Soares Vice-campeão de duplas do US Open no último domingo, Bruno Soares é, ao lado de Marcelo Melo, o principal trunfo do Brasil no confronto diante da Alemanha, pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis. Ele admite que os alemães são favoritos por atuarem em casa e no piso de sua preferência, mas promete uma equipe brasileira agressiva desde esta sexta-feira, quando ocorrerão os dois primeiros jogos de simples do embate entre os dois países, na cidade de Neu-Ulm.