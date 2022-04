Brasil vence Colômbia na Billie Jean King Cup e enfrentará o Chile neste sábado

O Brasil venceu a Colômbia por 3 a 0 nesta sexta-feira e encerrou a fase de grupos da Billie Jean King Cup invicto, confirmando a liderança do Grupo A. Agora as brasileiras disputarão uma vaga nos Playoffs de novembro em partidas contra o Chile, que acontecerão já neste sábado.

Bia Haddad Maia foi poupada nesta sexta pela capitã Roberta Burzagli e coube a Laura Pigossi e Carolina Meligeni confirmarem a classificação. Carol foi a primeira a entrar em quadra e abriu vantagem ao bater Yuliana Lizarazo por 2 sets a 0 (7/5 e 7/5). Laura Pigossi confirmou a vitória ao bater María Fernanda Herazo por 6/0 e 6/4 na sequência.

Mesmo com a vitória brasileira já garantida pelos resultados de simples, Gabriela Cé e Rebeca Pereira ainda fecharam o dia da melhor forma possível, com vitória nas duplas sobre María Paulina García Perez e Antonia Samudio, por 6/4 e 6/3.

Laura Pigossi falou sobre a vitória mais tranquila do que no confronto com a argentina. Nesta sexta, a partida da brasileira teve apenas 1h e nove minutos de duração. "Depois do longo jogo que tive na quinta-feira contra a Argentina, hoje entrei focada para encurtar os pontos. Tentei ser mais agressiva desde o início da partida e acredito que isso fez a diferença para vencer", disse Pigossi.

Carol Meligeni também falou sobre a partida e a confiança para conseguir uma vitória confortável nesta sexta. "Eu me senti bem na maior parte do jogo. Cheguei a abrir 5-1 no primeiro set e ela conseguiu a recuperação. Mesmo assim, eu consegui fazer a diferença para conquistar esse ponto tão importante para o Brasil, que nos deu a classificação", afirmou Meligeni.

As disputas da Zona das Américas estão sendo realizadas em Salinas, no Equador. O Brasil fecha a primeira fase com 100% de aproveitamento após triunfar diante de Guatemala, Argentina e Colômbia. As argentinas ficam com a segunda colocação do Grupo A e enfrentam o México pela vaga nos Playoffs. Já o Brasil terá o Chile, segundo colocado do Grupo B, pela frente.