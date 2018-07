Brasileira Laura Pigossi perde nas duplas e é eliminada na semifinal em Rabat

Apenas número 252 do mundo entre as duplistas, Pigossi fez bonito em Rabat e deve subir consideravelmente no ranking. Ela abandona a competição depois de ter vencido nas quartas de final as cabeças de chave número 2, as irmãs australianas Anastasia e Arina Rodionova.

Desconhecida do público brasileiro, a tenista de 21 anos chegou a almejar uma vaga na decisão nesta quinta. Em uma partida cheia de altos e baixos de ambos os lados, Pigossi e Tormo atacaram o serviço das adversárias e chegaram a quebrá-lo em seis oportunidades, mas na hora da decisão, falou mais alto a qualidade técnica das rivais.

Na final, Knoll e Krunic enfrentarão as grandes favoritas ao título, a alemã Tatjana Maria e a romena Raluca Olaru, cabeças de chave número 1. Elas derrotaram na semifinal a espanhola Georgina García Pérez e a búlgara Aleksandrina Naydenova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/6.

SIMPLES - Na chave de simples, a principal favorita também venceu nesta quinta e avançou no Torneio de Rabat. A suíça Timea Bacsinszky, número 15 do mundo, passou pela sueca Johanna Larsson, algoz de Teliana Pereira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Assim, avançou às semifinais da competição.

Agora, Bacsinszky terá pela frente outra cabeça de chave, a húngara Timea Babos, quinta favorita, que passou nas quartas pela francesa Pauline Pamentier por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Na outra semifinal, duas surpresas: a holandesa Kiki Bertens duelará com a australiana Marina Erakovic.