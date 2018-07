Brasileira Laura Pigossi recebe último convite para a disputa do Rio Open

RIO - O Rio Open anunciou neste sábado, dia que começa o qualifying das chaves masculina e feminina do torneio, a última tenista convidada a fazer parte da chave principal entre as mulheres. E a escolhida foi Laura Pigossi, de 19 anos, número 268 do ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais) e segunda melhor do Brasil na lista. Ela não estava inscrita sequer para o quali.

"Estou muito feliz. Vai ser o maior torneio que vou jogar e me sinto muito preparada. Não vejo a hora de o torneio começar, quero dar o meu melhor e aproveitar cada segundo dessa experiência", disse a tenista, que nesta temporada disputou uma final e três semifinais de torneios Challengers em simples e participou da conquista do Brasil no Zonal Americano da Fed Cup.

Além dela, o Brasil também tem garantido na chave principal do Rio Open as tenistas Teliana Pereira, Paula Gonçalves e Bia Haddad Maia. Todas elas receberam convites para o torneio. Na chave masculina, que tem Rafael Nadal como destaque, Thomaz Bellucci, João Souza (o Feijão) e Guilherme Clezar estão na chave principal por convite.

O Brasil ainda terá quatro representantes no quali feminino: Gabriela Cé, Luisa Stefani, Ana Clara Duarte e Ingrid Martins ganharam convite da organização. No masculino, disputam uma vaga na chave Rogério Dutra Silva, André Ghem, Ricardo Hocevar, José Pereira e Marcelo Zormann.