Brasileira perde na chave juvenil no Aberto da Austrália

Na primeira partida, ela havia superado a neozelandesa Paige Mary Hourigan. Beatriz ocupa atualmente a 638ª posição do ranking da WTA e é treinada por Larri Passos, ex-técnico de Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci.

Após cair na chave de simples, a brasileira também foi superada nas duplas. Ao lado da italiana Giulia Pairone, ela perdeu da croata Ana Konjuh e da canadense Carol Zhao por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, também pela segunda rodada.

PRINCIPAL - Na chave adulta, as irmãs Venus e Serena Williams foram eliminadas pelas italianas Sara Errani e Roberta Vinci, em duelo de duplas favoritas. As norte-americanas se sagraram campeãs olímpicas em Londres, enquanto as italianas são a dupla cabeça de chave número 1 em Melbourne.

Sem se intimidar com o título dourado das irmãs, Errani e Vinci avançaram à semifinal com uma grande virada no placar, por 3/6, 7/6 (7/1) e 7/5. Em busca da decisão, elas vão enfrentar as russas Ekaterina Makarova e Elena Vesnina, parceria cabeça de chave número quatro.