Brasileira Teliana Pereira vai à final na Itália e jogará por 1º título em 4 anos

A tenista brasileira Teliana Pereira derrotou neste sábado na semifinal a húngara Elitsa Kostova, cabeça de chave 3 da competição de nível ITF na Itália, em Santa Margherita di Pula, e se classificou à decisão do torneio.

No confronto deste sábado, a pernambucana que chegou a ser a número 1 do Brasil no ranking mundial venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. A adversária de Teliana na final deste domingo será a croata Tena Lukas, número 319 do ranking da WTA.

A brasileira buscará seu primeiro título em quatro anos. O torneio ITF distribui US$ 25 mil de premiação. "Não imaginava já fazer uma final de cara, mas eu sabia que eu estava no caminho certo", celebrou a tenista. "Estava confiante de que tinha feito um ótimo trabalho. Estou feliz, mas preciso focar para a final. Eu sempre foco no meu jogo e o resultado é consequência", comentou a pernambucana.

O último troféu de Teliana foi conquistado em 2015 no Torneio de Florianópolis, que então fazia parte do calendário da WTA, a elite do tênis feminino. Desde então, a brasileira lidou com problemas físicos e precisou deixar momentaneamente o circuito profissional para se recuperar.

"Eu me preparei superbem, principalmente fisicamente e fazendo a parte da quadra ao mesmo tempo. Isso me fortaleceu muito mentalmente também", disse a tenista de 31 anos, que entrou no torneio após passar pelo qualifying.