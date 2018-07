Brasileiras avançam nas duplas no WTA de Florianópolis

Nas quartas de final, as tenistas da casa vão enfrentar as vencedoras do confronto entre Marina Melnikova/Laura Pous-Tio e Veronica Cepede Royg/Rebecca Peterson.

Gabriela Cé avançou na chave ao lado da venezuelana Andrea Gamiz. Elas derrotaram a sueca Susanne Celik e a holandesa Quirine Lemoine por 2 a 1, com parciais de 6/0, 3/6 e 10/03.

Na sequência, elas terão um duro desafio pela frente. Vão enfrentar as favoritas ao título: Mandy Minella, de Luxemburgo, e a espanhola Maria-Teresa Torro-Flor. Para tanto, as cabeças de chave número 1 superaram nesta segunda as brasileiras Carolina Meligeni Alves e Luisa Stefani por 6/4 e 6/2.

Não foram as únicas tenistas da casa a serem eliminadas nas duplas na estreia. Paula Gonçalves, jogando com a norte-americana Louisa Chirico, perdeu para a holandesa Cindy Burger e para a búlgara Elitsa Kostova por 6/1 e 6/2. Erika Pereira e Ingrid Martins caíram diante da argentina Maria Irigoyen e da polonesa Paula Kania por 6/3 e 6/2.

SIMPLES - Na outra chave da competição, disputada no saibro do Costão do Santinho, o Brasil terá as estreias de Teliana Pereira, Paula Gonçalves, Gabriela Cé, Carolina Meligeni Alves e Luisa Stefani na chave de simples. Nesta segunda, somente a local Nanda Alves jogou e foi eliminada pela alemã Tatjana Maria, principal favorita ao título.