Brasileiras caem logo na primeira rodada do Rio Open O tênis feminino do Brasil, que vive um bom momento com os bons resultados de Teliana Pereira - atual número 98 do mundo - e conseguiu uma histórica classificação na Fed Cup, não começou bem a disputa do Rio Open, torneio da série WTA International, que estreia nesta semana no circuito profissional. As convidadas Bia Haddad Maia e Laura Pigossi perderam logo na primeira rodada.