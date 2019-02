Brasileiras superam Porto Rico e vencem a segunda no Zonal Americano I da Fed Cup

A equipe brasileira conquistou nesta quinta-feira a sua segunda vitória no Zonal Americano I da Fed Cup. Um dia após superar o Chile por 3 a 0, o time nacional derrotou Porto Rico por 2 a 1, em duelo realizado na Colômbia, em Medellín.

No primeiro jogo do dia, Carolina Meligeni venceu fácil Lauren Anzalotta-Kynoch, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Na sequência, o Brasil poderia ter sacramentado o triunfo, mas Beatriz Haddad Maia levou a virada e perdeu para Monica Puig por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

A definição do confronto ficou, então, para o jogo de duplas. E aí Bia Haddad e Luisa Stefani sobraram, vencendo Maria Cecilia Aguilar e Erika Barquero por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Com esse resultado, o Brasil lidera o Grupo B do Zonal Americano I com dois triunfos, contra apenas um de Chile e Argentina. Já Porto Rico perdeu os dois duelos que disputou. Nesta sexta-feira, as brasileiras vão duelar com as argentinas e buscarão a vaga na decisão do Zonal Americano I.

A final será disputada contra o primeiro colocado do Grupo A, até agora liderado pelo México, com dois triunfos. Neste confronto, estará em disputa uma vaga nos playoffs do Grupo Mundial da Fed Cup.