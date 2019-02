Brasileiras vencem chilenas na estreia no Zonal Americano I da Fed Cup

O Brasil começou bem a sua participação no Zonal Americano I da Fed Cup. Nesta quarta-feira, em Medellín, na Colômbia, a equipe nacional derrotou Chile por 3 a 0, no seu primeiro duelo pelo Grupo B.

No jogo que abriu o dia, Carolina Meligeni Alves (347ª colocada no ranking da WTA) venceu a chilena Fernanda Brito (544ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em 2 horas e 16 minutos. Na sequência, Beatriz Haddad Maia (172ª) assegurou antecipadamente o triunfo brasileiro ao passar por Daniela Seguel (302ª) pro 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 27 minutos.

No duelo seguinte, o de duplas, Bia Haddad e Luisa Stefani venceram Alexa Mathison e Barbara Gatica em três sets, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3, assegurando o placar de 3 a 0 no triunfo do Brasil sobre o Chile.

Nesta quinta-feira, as brasileiras voltarão a quadra para encarar Porto Rico. Depois, na sexta, o rival será a Argentina. O primeiro colocado do grupo enfrentará na final a equipe campeã da outra chave no sábado. E quem se der melhor nesse último duelo garantirá vaga nos playoffs do Grupo Mundial da Fed Cup.