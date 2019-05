Brasileiras vencem nas duplas e avançam às quartas em torneio na Alemanha

Inscritas na chave de duplas do Torneio de Nuremberg, na Alemanha, que precede a disputa de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, as brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani, com seus parceiras, estrearam com vitória nesta quarta-feira na competição realizada em quadras de saibro e avançaram às quartas de final. As duas deveriam ter jogado na segunda, mas dois dias seguidos de muita chuva atrapalharam a programação.

Laura Pigossi foi a primeira a entrar em quadra nesta quarta-feira. Ao lado da italiana Giorgia Marchetti, bateu a dupla de convidadas da casa, formada pelas alemãs Katharina Gerlach e Julia Wachaczyk, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 55 minutos de confronto.

Um pouco mais tarde foi a vez de Laura Stefani e a sérvia Nina Stojanovic derrotarem a usbeque Akgul Amanmuradova e a russa Valetyna Ivakhenko, que entraram no lugar das cabeças de chave número 2, Demi Schurrs e Anna-Lena Groenefeld, finalistas em Roma na semana passada, aplicando também um 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2, em 59 minutos.

Pelas quartas de final, Stefani e Stojanovic terão pela frente a canadense Sharon Fichman e a norte-americana Nicole Melichar. Já o próximo confronto de Pigossi e Marchetti promete ser mais duro, uma vez que elas desafiarão as principais favoritas no torneio, que são a canadense Gabriela Dabrowski e a chinesa Yifan Xu.

"Foi um bom jogo, bem limpo, primeira vez que jogamos juntas, então bem difícil, mas começamos bem, sacamos bem. Nos três primeiros games de saque delas tivemos o ponto decisivo, o placar foi mais apertado, mas perdemos chances, foi um jogo bem sólido pra gente ver também o que precisa fazer. Foi um bom começo. Amanhã (quinta-feira) mais um jogo duro. Conheço a Melichar e a Fichman, vamos fazer o nosso e ir pra cima, estamos animadas", disse Stefani.

Na chave de simples, destaque para a classificação às quartas de final da casaque Yulia Putintseva, cabeça de chave número 1 do torneio e atual 39.ª do mundo, com a vitória sobre a alemã Mona Barthel por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/1. Sua rival será a convidada Anna-Lena Friedsam, que em um confronto totalmente local venceu Andrea Petkovic, oitava pré-classificada, por 2 a 0 (6/3 e 6/1).

NA FRANÇA - No Torneio de Lyon, também em quadras de saibro, a bielo-russa Aryna Sabalenka, cabeça 2 e 11.ª do mundo, avançou às quartas de final ao derrotar a alemã Laura Siegemund, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Sua próxima adversária será a porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica dos Jogos do Rio-2016, que bateu a australiana Astra Sharma, outra vindo do classificatório, por 6/3 e 6/2.

Por conta do atraso na programação provocado pelas chuvas na cidade francesa, algumas tenistas tiveram que entrar em quadras duas vezes nesta quarta-feira. Estes foram os casos da local Caroline Garcia e da australiana Daria Gavrilova, que venceram suas partidas e avançaram às quartas de final.