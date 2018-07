Brasileiro Bellucci vai estrear contra português Frederico Gil em Miami

MIAMI - O brasileiro Thomaz Bellucci conheceu nesta segunda-feira o seu primeiro adversário no Masters 1000 de Miami, disputado em quadras rápidas. Sorteio realizado definiu que o número 47 do mundo vai encarar o português Frederico Gil, 85º colocado no ranking da ATP, em partida com data ainda indefinida.

A partida será a segunda entre os dois tenistas. No Brasil Open de 2009, na Costa do Sauipe, Bellucci venceu por 2 sets a 0. O melhor tenista do País entra em Miami embalado pela boa campanha no Masters 1000 de Indian Wells, quando caiu nas oitavas de final para o suíço Roger Federer.

Caso avance na estreia em Miami, Bellucci vai enfrentar na segunda rodada o alemão Philipp Kohlschreiber, cabeça de chave número 32 e 35º colocado no ranking da ATP. Um possível adversário do brasileiro na terceira rodada é o francês Jo-Wilfried Tsonga, sexto pré-classificado.

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells e de torneios em Roterdã e Dubai neste ano, Federer vai estrear em Miami contra o vencedor do duelo entre o italiano Potito Starace e o norte-americano Ryan Harrison. O suíço foi campeão em Miami em 2006 e pode encarar na terceira rodada o norte-americano Andy Roddick.

Nas oitavas de final, seu provável adversário é o francês Gael Monfils. E Federer pode encontrar o espanhol Nicolas Almagro ou o norte-americano Mardy Fish nas quartas de final. Já na semifinal, o suíço pode enfrentar o sérvio Novak Djokovic, atual líder do ranking da ATP.

Djokovic foi campeão do Masters 1000 de Miami em 2011 e caiu nas semifinais em Indian Wells. Neste ano, o sérvio vai estrear na Flórida contra o vencedor do duelo entre o argentino Leonardo Mayer e o cipriota Marcos Baghdatis. Na terceira rodada, ele pode encontrar o compatriota Viktor Troicki.

Nas oitavas de final, Djokovic pode encarar o espanhol Feliciano Lopez ou o francês Richard Gasquet. Já nas quartas de final, antes do possível encontro com Federer, o suíço pode duelar com o espanhol David Ferrer ou o argentino Juan Martin del Potro.

Atual vice-campeão do Masters 1000 de Miami, Nadal ainda busca o seu primeiro título do torneio. Ameaçado de perder a vice-liderança do ranking da ATP para Federer, ele vai estrear nesta edição do torneio contra o vencedor do duelo entre o colombiano Santiago Giraldo e o compatriota Pablo Andujar.

O checo Radek Stepanek é o provável adversário de Nadal na terceira rodada. Nas oitavas de final, o espanhol pode encontrar o japonês Kei Nishikori ou o compatriota Marcel Granollers. Nas quartas de final, Nadal pode enfrentar o norte-americano Johh Isner, vice-campeão em Indian Wells, Tsonga ou até mesmo Bellucci. Já na semifinal, seu provável adversário é o britânico Andy Murray.

Eliminado na estreia em Indian Wells, Murray buscará sua recuperação em Miami, onde estreará contra o usbeque Denis Istomin ou o colombiano Alejandro Falla. O canadense Milos Raonic pode ser seu oponente na terceira rodada. Nas oitavas de final, o britânico pode encarar o francês Gilles Simon ou o austríaco Jurgen Melzer. Nas quartas de final, ele pode medir forças com o argentino David Nalbandian ou o checo Tomas Berdych.

CHAVE FEMININA - A chave feminina em Miami também foi definida nesta segunda-feira e contará com a participação das principais tenistas do mundo, incluindo as irmãs norte-americanas Serena e Venus Williams, além da belga Kim Clijsters. Mas a maior atração será a bielo-russa Victoria Azarenka.

A líder do ranking da WTA está invicta neste ano, com 23 vitórias e quatro títulos conquistados - foi campeã do Aberto da Austrália e dos Torneios de Indian Wells, Doha e Sydney. Em Miami, Azarenka vai estrear diante de uma tenista vinda do qualifying ou a holandesa Michaella Krajicek.

Em uma possível semifinal, Azarenka vai duelar com a checa Petra Kvitova. Antes, no entanto, a número 3 do mundo poderá ter um duelo complicado na sua partida de estreia contra Venus ou a japonesa Kimiko Date Krumm. A norte-americana, porém, vai precisar superar a inatividade, já que não entra em quadra desde o US Open.

Número 2 do mundo, a russa Maria Sharapova vai estrear em Miami contra uma tenista vinda do qualifying ou a israelense Shahar Peer. Nas semifinais, ela poderá encontrar Serena ou Clijsters. A belga vai estrear em Miami contra a australiana Jarmila Gajdosova. Já Serena vai jogar contra a vencedora do jogo entre a chinesa Shuai Zhang e a britânica Elena Baltacha.