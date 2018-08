Brasileiro Bruno Soares confirma que jogará duplas mistas no US Open

O tenista brasileiro Bruno Soares confirmou nesta quarta-feira que também vai jogar na chave de duplas mistas do US Open. Ele vai formar parceria com a ucraniana Elina Svitolina, atual número sete do mundo no ranking de simples da WTA.

Será a primeira vez que Soares jogará ao lado da ucraniana, que vive boa fase no circuito. O brasileiro já foi campeão nas mistas por duas vezes no Grand Slam norte-americano. Em 2012, levantou o troféu jogando com a russa Ekaterina Makarova. Dois anos depois, repetiu o feito ao lado da indiana Sania Mirza.

"Decidimos jogar em cima da hora - a Makarova vai se preservar - e estamos empolgados. Vai ser a nossa primeira vez juntos", afirmou Soares, que vinha evitando as chaves mistas nas últimas edições de Grand Slam. Soares e Svitolina vão estrear nesta quinta, contra os checos Roman Jevaby e Lucie Hradecka.

No mesmo dia, Soares vai estrear nas duplas masculinas, ao lado do parceiro Jamie Murray. Brasileiro e escocês vão enfrentar o argentino Guido Pella e o espanhol Albert Ramos-Viñolas. A dupla de Soares é a quarta cabeça de chave da competição.

"Cada vez que entramos para jogar um Grand Slam a expectativa é sempre boa. A gente joga para poder disputar esses maiores torneios e brigar pelos títulos. Dessa vez estamos com a confiança muito em alta depois de ganhar Washington e Cincinnati e em especial para mim, o US Open é marcante e sempre me trouxe muitas alegrias", comentou Soares.

Também nesta quinta haverá a estreia de Marcelo Melo, jogando ao lado do polonês Lukasz Kubot. Eles vão duelar com o canadense Vasek Pospisil e o espanhol Fernando Verdasco. Melo e Kubot formam a dupla cabeça de chave número sete.