Brasileiro Demoliner perde nas duplas em Wimbledon A participação do Brasil na chave de duplas masculina de Wimbledon começou com derrota. Atuando ao lado do indiano Purav Raja, Marcelo Demoliner foi derrotado pelo colombiano Juan Sebastian Cabal e pelo polonês Marcin Matkowski por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/4, nesta quarta-feira, em Londres.