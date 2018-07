Brasileiro é derrotado no quali do Aberto da Austrália Em jogo programado para a última quarta-feira, mas que foi adiado para esta quinta por causa da chuva, o tenista brasileiro Guilherme Clezar acabou eliminado logo na estreia do qualifying do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Ele foi derrotado pelo norte-americano Alex Kuznetsov por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6), em Melbourne.