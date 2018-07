Brasileiro é eliminado nas quartas de final do juvenil em Wimbledon

O tenista brasileiro Gilbert Klier Jr. foi eliminado nesta quinta-feira na chave juvenil de Wimbledon. Último tenista do País ainda vivo em simples, ele caiu nas quartas de final ao ser batido pelo colombiano Nicolas Mejía pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5. Mejía é o atual número 6 do mundo, enquanto o brasileiro é o 38º.

"Foi uma pena, joguei bem, fiz minhas coisas, tive dois set points, mas não consegui aproveitar, Mejía foi super bem, foi impecável. Mas seguimos firmes. Meu propósito aqui era fazer bons jogos assim como fiz, foi uma semana bem produtiva como atleta, mas como pessoa, ótimas experiências, saio de cabeça erguida", disse o tenista de 18 anos.

Gilbert Klier competiu na grama londrina pela primeira vez. Foi também seu segundo Grand Slam da carreira - o primeiro foi em Roland Garros, no mês passado. Depois da eliminação, o tenista de Brasília retomará sua preparação no Rio de Janeiro, de olho em torneios de nível Future nos Estados Unidos, onde vai competir na chave juvenil do US Open, em agosto.

Apesar da queda de Klier Jr, o Brasil ainda conta com representantes na competição. Matheus Pucinelli e João Lucas Reis competem na chave de duplas e estão nas quartas de final. Nesta sexta-feira, eles vão enfrentar o japonês Naoki Tajima e o australiano Rinky Hijikata.