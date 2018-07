Brasileiro Fabiano de Paula cai em seu 1º jogo na ATP

Naquele que foi o seu primeiro jogo em uma chave principal de um torneio do circuito principal da ATP, o brasileiro Fabiano de Paula foi derrotado pelo esloveno Blaz Rola por 2 sets a 0, com duplo 6/4, nesta terça-feira, na estreia do Torneio de Gstaad, na Suíça.

Atual 458º colocado do ranking mundial, o tenista nascido na comunidade da Rocinha, no Rio, havia furado o qualifying da competição disputada em quadras de saibro, mas não conseguiu desbancar o favoritismo do rival que hoje ocupa o posto de 80º jogador da ATP.

Fabiano de Paula, porém, deu trabalho ao seu adversário. Ele chegou a quebrar por duas vezes o saque de Rola no primeiro set, mas o esloveno converteu três de seis break points para garantir a vantagem inicial de 6/4. Em seguida, na segunda parcial, o brasileiro não ameaçou o serviço do rival em nenhuma ocasião e, ao sofrer uma nova quebra, caiu novamente por 6/4, após uma hora e nove minutos de confronto.

Pouco antes de Fabiano de Paula ser eliminado, o brasileiro Thomaz Bellucci, duas vezes campeão em Gstaad, estreou com vitória nesta edição do ATP 250 suíço ao bater o austríaco Gerald Melzer por 6/3 e 6/4.

Em outros jogos terminados há pouco tempo em Gstaad, o francês Gilles Simon não conseguiu justificar a sua condição de sexto cabeça de chave na estreia. Ele desistiu do confronto que travou com o espanhol Pablo Andújar quando perdia o segundo set por 3/2, após ter caído por 6/2 na primeira parcial.

Já o francês Kenny De Schepper derrotou o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (7/3), e será o rival de estreia do russo Mikhail Youzhny, cabeça de chave número 2. Já o primeiro adversário do espanhol Marcel Granollers, segundo pré-classificado na Suíça, será o suíço Yann Marti, que surpreendeu ao vir do qualifying e bater na rodada inicial o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 1, de virada, com 5/7, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/5).