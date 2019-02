Brasileiro Marcelo Demoliner dá adeus às duplas em Buenos Aires

Atuando ao lado do dinamarquês Frederik Nielsen, o brasileiro Marcelo Demoliner foi eliminado na noite desta quinta-feira nas quartas de final do torneio de duplas do ATP 250 de Buenos Aires. Cabeças de chave número 3 desta disputa da competição realizada em quadras de saibro na capital argentina, eles foram superados pelos espanhóis Jaume Munar e Albert Ramos-Viñolas por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 10/5.

Demoliner e Nielsen haviam estreado com vitória sobre o argentino Marcelo Arévalo e o norte-americano Jamie Cerretani, mas agora acabaram sendo surpreendidos pela parceria da Espanha, que avançou para encarar nas semifinais o argentino Diego Schwartzman e o austríaco Dominic Thiem.

O brasileiro e o dinamarquês aproveitaram apenas duas de nove chances de quebrar o saque de Munar e Ramos-Viñolas, que converteram somente um de seis break points. No match tie-break que definiu o duelo, porém, eles foram bem melhor dos que os favoritos e assim se garantiram na luta por uma vaga na decisão.

Depois da eliminação em Buenos Aires, Demoliner e Nielsen agora virão ao Brasil para o Rio Open, único ATP 500 realizado no Brasil, cujas chaves principais começarão a ser disputadas na próxima segunda-feira na capital fluminense.

SIMPLES

Além de estar garantido nas semifinais de duplas, o austríaco Dominic Thiem confirmou a condição de principal favorito da chave de simples em sua estreia em Buenos Aires. Atual oitavo tenista do ranking mundial, ele abriu campanha direto na segunda rodada e foi às quartas de final ao bater o alemão Maximilian Marterer por duplo 6/4.

Assim, Thiem avançou para encarar na próxima fase o uruguaio Pablo Cuevas, que em outro duelo do dia derrotou o português João Sousa por 6/4 e 7/5.

Já o italiano Fabio Fognini, segundo cabeça de chave, acabou decepcionando ao ser eliminado na estreia pelo espanhol Jaume Munar, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5. Ele terá como rival nas quartas de final o argentino Guido Pella.

Outro espanhol que avançou às quartas de final foi Albert Ramos-Viñolas, que eliminou o experiente compatriota David Ferrer com um triunfo por 2 sets a 1, também de virada, com 3/6, 7/6 (9/11) e 6/3. O próximo adversário de Ramos será definido no final da noite desta quinta no duelo entre o argentino Diego Schwartzman e o esloveno Aljaz Bedene.