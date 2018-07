Brasileiro perde na rodada final do qualyfing para Roland Garros

PARIS - Thomaz Bellucci será o único representante do Brasil na chave principal de Roland Garros neste ano. O número 1 do País não terá a companhia de outros brasileiros por causa da queda dos compatriotas no qualifying do Grand Slam francês.

O último a ser eliminado foi André Ghem nesta sexta-feira. O tenista de 31 anos foi derrotado na terceira e última rodada do quali pelo bósnio Damir Dzumhur, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/2.

Ghem chegou a ter dois set points na primeira parcial, mas não converteu as oportunidades e acabou sendo superado. Assim, falhou em sua sétima tentativa de disputar a chave principal de um torneio de Grand Slam.

Antes dele, Rogério Dutra Silva e João Souza, o Feijão, foram eliminados no qualifying. Feijão caiu logo no primeiro jogo e Dutra Silva se despediu na segunda rodada.