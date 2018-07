Brasileiro perde na semifinal de duplas no Torneio de Zagreb

ZAGREB - O tenista brasileiro Marcelo Demoliner foi eliminado na semifinal de duplas do Torneio de Zagreb, na Croácia. Jogando ao lado do indiano Purav Raja, ele perdeu nesta sexta-feira para o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 10/6, em 1 hora e 32 minutos de jogo.

Assim, o brasileiro de 25 anos, que ocupa o 100º lugar no ranking mundial de duplas, não conseguiu manter a boa campanha para chegar ao seu primeiro título no circuito da ATP. Enquanto isso, Rojer e Tecau vão conhecer apenas neste sábado, quando acontece a outra semifinal, quem irão enfrentar na decisão em Zagreb.

Na chave de simples de Zagreb, os quatro semifinalistas foram definidos nesta sexta-feira. Cabeça de chave número 1 do torneio - ocupa o 12º lugar no ranking -, o alemão Tommy Haas confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga ao derrotar o russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

O próximo adversário de Haas será o britânico Daniel Evans, que derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/4, 2/6 e 6/4. Na outra semifinal, o croata Marin Cilic, que ganhou do seu compatriota Ivan Dodig por 7/5 e 6/4, vai enfrentar o alemão Bjorn Phau, que eliminou o israelense Dudi Sela por 6/4 e 6/3.