Brasileiro Thiago Wild vence taiwanês e avança à final juvenil do US Open

Thiago Wild conseguiu um resultado histórico para o tênis brasileiro neste sábado. O paranaense, de 18 anos, se classificou à final da chave de juvenis do US Open ao derrotar o taiwanês Chun Tseng por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 16 minutos.

O triunfo por si só já seria expressivo, pois o adversário lidera o ranking de juvenis, tendo dominado os Grand Slams nesta temporada, sendo campeão de Roland Garros e de Wimbledon, além do vice-campeonato do Aberto da Austrália. Mas é ainda mais importante historicamente, pois nunca um brasileiro decidiu a chave masculina de juvenis do US Open.

Wild agora vai tentar se tornar o segundo brasileiro a ser campeão juvenil em simples de um Grand Slam, se igualando a Tiago Fernandes, que em 2010 faturou o título do Aberto da Austrália. Para isso, terá pela frente o italiano Lorenzo Musetti na decisão deste domingo. Neste sábado, o tenista da Itália, o número 18 do ranking de juvenis, aplicou um duplo 6/3 no norte-americano Jenson Brooksby.

Neste sábado, Wild começou com tudo o duelo contra o tenista de Taiwan, tendo aberto 4/0, fechando o primeiro set em 6/2. Já a segunda parcial foi mais complicada. O brasileiro chegou a fazer 3/1, mas permitiu a virada de Tseng para 4/3. Depois, porém, ganhou três games seguidos para fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0, se classificando à final do US Open.