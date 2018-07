Brasileiro Thomaz Bellucci joga no Uruguai para finalizar pré-temporada

De olho nas primeiras competições de 2011, o brasileiro Thomaz Bellucci espera ganhar ritmo de jogo no torneio-exibição que disputará em Punta del Este, no Uruguai, neste fim de 2010. O evento vai finalizar a pré-temporada ao lado do novo técnico Larri Passos.

Bellucci enfrentará três adversários experientes nos dias 27 e 28: o russo Marat Safin e os argentinos David Nalbandian e Gastón Gaudio. "Vou ter oportunidade de enfrentar grandes jogadores pra já começar a ganhar ritmo para a temporada 2011", avaliou o tenista número 1 do Brasil e 31.º do mundo, que encerrou a pré-temporada em Camboriú (SC) na quinta-feira.

O brasileiro abrirá o torneio diante de Nalbandian, ex-top 3 e atual número 27 do ranking. "Nunca enfrentei o Nalbandian, mas todos sabem que é um jogador muito experiente e perigoso", comentou. "Acho que esses dois jogos em Punta me ajudarão muito na minha preparação para os primeiros torneios de 2011. Venho de uma pré-temporada de muito treinamento e será importante ir ganhando ritmo de jogo".

Bellucci entrará em quadra na segunda-feira, a partir das 21 horas. Em seguida, Safin vai encarar Gaudio. Os vencedores das duas partidas se enfrentarão na terça, também às 21h. Depois da competição, o brasileiro viajará no início de janeiro para Nova Zelândia, onde disputará o ATP de Auckland, seu primeiro torneio em 2011.