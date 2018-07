Brasileiros avançam à 2ª rodada do quali do US Open

NOVA YORK - Depois do dia decepcionante em Nova York, na terça, os brasileiros reagiram no qualificatório do US Open nesta quarta-feira. Rogério Dutra Silva, João Souza e André Ghem estrearam com vitória na briga por uma vaga na chave principal do quarto e último Grand Slam da temporada.

Dutra Silva foi quem menos suou para avançar à segunda rodada do quali. Ele contou com a desistência do checo Dusan Lojda antes do início do segundo set. O brasileiro venceu a primeira parcial por 6/4. Seu próximo adversário será o espanhol Daniel Muñoz-De La Nava.

João Souza, o Feijão, bateu o belga Maxime Authom pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 7/5. Na segunda rodada, o tenista número dois do Brasil vai enfrentar o australiano Nick Kyrgios.

O duelo mais complicado do dia foi protagonizado por André Ghem. Ele precisou mostrar poder de superação para derrotar, de virada, o belga Niels Desein por 3/6, 6/3 e 7/6 (7/3). Na sequência, Ghem vai duelar com o francês Albano Olivetti.

Na terça-feira, os quatro brasileiros que entraram em quadra foram eliminados logo na primeira rodada do quali. No masculino, somente Thiago Alves conseguiu vencer um set na rodada. Mas acabou sendo superado, assim como Fabiano de Paula e Guilherme Clezar. Na chave feminina, Teliana Pereira também se despediu na primeira partida.

O Brasil só conta com Thomaz Bellucci garantido na chave principal do US Open. O número 1 do País assegurou sua vaga antes de cair no ranking. Atualmente ele ocupa o número 116 da lista da ATP.