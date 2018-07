Brasileiros avançam à chave principal do Brasil Open O paulista Rogério Dutra Silva e o gaúcho André Ghem garantiram nesta segunda-feira a presença na chave principal do Brasil Open, na Costa do Sauipe (BA), que é disputado em quadras de saibro e dá 250 pontos ao campeão. A decepção na última rodada do qualifying ficou por conta do também paulista Ricardo Hocevar.