Brasileiros caem nas quartas do Challenger de Guayaquil O Brasil não tem mais representantes no Torneio Challenger de Guayaquil, no Equador, competição disputada em quadras de saibro e com premiação de US$ 50 mil (cerca de R$ 85 mil). Nesta quinta-feira, pela fase de quartas de final, o gaúcho Marcos Daniel e o paulista Rogério Dutra Silva foram eliminados e, com isso, encerraram suas temporadas no circuito profissional da ATP.