Brasileiros caem nas semis e final de duplas do Rio Open será Colômbia x Espanha

A chance de uma final com brasileiros na chave de duplas masculinas do Rio Open, no Jockey Club Brasileiro, terminou neste sábado, quando as duas parcerias nacionais foram eliminadas em suas partidas de semifinal. No primeiro jogo do dia, o paulista Thomaz Bellucci e o gaúcho Marcelo Demoliner foram derrotados pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, cabeças de chave número 2 da competição, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Na sequência, a segunda semifinal seria iniciada, mas a chuva, mais uma vez nesta semana, atrasou a programação. Por volta de 21 horas, os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares, principais favoritos ao título, entraram em quadra contra os espanhóis Pablo Carreño Busta e David Marrero, que fazem boa campanha no Rio vindos do qualifying. O desempenho dos brasileiros não foi bom e a derrota veio por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 10 a 7 no match tie-break.

Em quadra, Marcelo Melo e Bruno Soares sofreram uma quebra de saque no terceiro game e comprometeram a estratégia no primeiro set. Não tiveram forças para a reação, foram quebrados mais uma vez pelos espanhóis e perderam a parcial por 6/2.

Mesmo na quadra 1, onde a presença do público é menor, a torcida incentivou os brasileiros e o apoio deu certo. Marcelo Melo e Bruno Soares lutaram bastante, quase foram quebrados no terceiro game, mas se salvaram. Conseguiram uma quebra no oitavo game e venceram o set por 6/3.

No match tie-break, os detalhes prejudicaram os brasileiros. Sempre que se recuperavam de um saque perdido, que deixava os espanhóis na frente no placar, Marcelo Melo e Bruno Soares falhavam em seus serviços e assim a vitória dos europeus veio em um ace de David Marrero para fechar a partida em 10 a 7.