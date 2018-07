Brasileiros de simples preveem estreias complicadas em Wimbledon

Os tenistas do Brasil conheceram nesta sexta-feira seus adversários de estreia na chave de simples de Wimbledon, que terá início na segunda, em Londres. E preveem jogos duros na primeira rodada do Grand Slam britânico, disputado sobre a grama. Na chave de simples, o País será representado por Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva, Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia.

Atual 98º do mundo, Monteiro vai estrear contra o australiano Andrew Whittington, que furou o qualifying e é o atual 209º do ranking. "É um cara que joga bem na grama, faz bem o saque e voleio e vem confiante por ter passado o qualifying aqui. Será uma estreia dura", avaliou o brasileiro, que enfrentará o rival pela primeira vez no circuito.

Bia Haddad, que é namorada de Monteiro, jogará pela primeira vez na chave principal de Wimbledon. E sua adversária de estreia será a local Laura Robson, que já foi Top 30 mas atualmente é apenas a 188ª do mundo - a brasileira é a 96ª da lista da WTA.

"A Robson é canhota também, joga bem na grama, sei que vou jogar com a torcida contra, mas estamos aí, estou muito feliz e vamos com tudo", analisou Bia, que não se deixa abalar pela torcida contra. "Estamos [treinando] há mais de 15 dias na grama, então já deu para pegar bem o tempo da bola, que a gente sabe que é diferente." Bia também jogará nas duplas, ao lado da croata Ana Konjuh.

Pela chave de simples, Thomaz Bellucci vai encarar o jovem austríaco Sebastian Ofner, de 21 anos. Rogerinho terá pela frente o experiente francês Benoit Paire. Tanto Bellucci quanto Rogerinho enfrentarão seus adversários pela primeira vez no circuito profissional.