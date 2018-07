Brasileiros e Djokovic estreiam nesta segunda-feira no US Open

Três dos quatro tenistas brasileiros que estão na chave principal do US Open vão estrear nesta segunda-feira, primeiro dia de disputas no quarto e último Grand Slam da temporada. O dia também terá o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal, dois dos principais favoritos ao título.

Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva serão os primeiros a competir nesta segunda. Eles vão entrar em quadra ao meio-dia (horário de Brasília). Na quadra 4, o número 1 do Brasil vai encarar o russo Andrey Kuznetsov.

Ao mesmo tempo, Rogerinho jogará contra o croata Marin Cilic, campeão do US Open em 2014, na quadra Louis Armstrong, a segunda maior do complexo de Flushing Meadows. Sem horário definido, provavelmente no meio da tarde, Guilherme Clezar enfrentará o suíço Marco Chiudinelli na quadra 15.

Entre os favoritos, o sérvio Novak Djokovic abrirá a rodada noturna da quadra principal, a Arthur Ashe Stadium, a partir das 19 horas, contra o polonês Jerzy Janowicz. Rafael Nadal jogará ainda de dia, à tarde, contra o usbeque Denis Istomin.

Na chave feminina, a maior favorita em quadra nesta segunda será a alemã Angelique Kerber, atual número dois do mundo. Com chances de superar a local Serena Williams no ranking, ela fará o segundo jogo do dia na Arthur Ashe, contra a eslovena Polona Hercog.

Outra brasileira na chave de simples do US Open, Teliana Pereira deve estrear nesta terça ou quarta. Sua adversária na estreia será a espanhola Carla Suárez Navarro.