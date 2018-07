Brasileiros estreiam com vitória nas duplas em Toronto

Os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo, jogando cada com sua dupla, conquistaram vitórias expressivas nesta quarta-feira, na estreia no Masters 1000 de Toronto. Tenista do Brasil mais bem colocado no ranking, Soares e o austríaco Alexander Peya eliminaram os espanhóis David Ferrer e Guillermo Garcia-Lopez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

A vitória garantiu Soares e Peya nas quartas de final. Eles estrearam direto na segunda rodada do torneio por serem cabeças de chave. Ocupam a segunda posição da lista no piso duro do Canadá. Eles aproveitam o torneio para se preparar para o US Open, que será disputado no fim do mês.

Da mesma forma, Melo e o croata Ivan Dodig conquistaram vaga nas quartas. A dupla, quarta cabeça de chave, eliminou o italiano Fabio Fognini e o polonês Mariusz Fyrstenberg por 6/3 e 7/6 (11/09).

Ainda nesta quarta, os irmãos Bob e Mike Bryan foram surpreendidos logo na estreia. Favoritos ao título, ele foram derrotados pela dupla formada pelo croata Marin Cilic e pelo mexicano Santiago Gonzalez por 6/2 e 6/4.