Brasileiros ganham em estreia nas duplas em Newport

Em um jogo complicado contra os australianos Chris Guccione e Lleyton Hewitt (ex-número 1 do mundo em simples), os brasileiros ganharam de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 10 a 5 no super tie break. Nesta sexta, na disputa por um lugar nas semifinais, Marcelo Demoliner e André Sá terão pela frente a dupla formada pelo australiano Matthew Ebden e pelo holandês Igor Sijsling.

O tenista da Holanda, aliás, foi eliminado nesta quinta da chave de simples. Em uma partida equilibrada, com três tie breaks, Sijsling foi derrotado nas quartas de final pelo veterano norte-americano Michael Russell. As parciais foram 7/6 (7/3), 6/7 (6/8) e 7/6 (7/5). O representante local pega na semifinal o francês Nicolas Mahut, convidado da organização, que bateu o polonês Michal Przysiezny por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Nesta sexta, a outra semifinal de Newport será definida. Em um duelo de gigantes, o norte-americano John Isner, de 2,06m de altura, enfrentará o croata Ivo Karlovic, que tem 2,08m. No outro duelo de quartas de final, Lleyton Hewitt jogará contra o checo Jan Hernych.