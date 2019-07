Brasileiros perdem posições nos rankings da ATP e WTA e podem deixar o Top 100

Melhores tenistas do Brasil na atualidade, o cearense Thiago Monteiro e a paulista Beatriz Haddad Maia não se deram bem na atualização dos rankings da ATP e da WTA, respectivamente, divulgada nesta segunda-feira, perderam três colocações cada e correm o risco de deixar o Top 100 na próxima semana.

Após boas campanhas em Wimbledon e no Challenger de Braunschweig, na Alemanha, Thiago Monteiro havia subido ao 88.º lugar. Na atualização desta segunda-feira, caiu para 91.º e pode deixar o Top 100 na próxima semana, uma vez que defende 100 pontos referentes às quartas de final no ATP 500 de Hamburgo do ano passado.

O cearense já conseguiu faturar pelo menos 20 ao furar o qualifying do torneio alemão disputado no saibro para entrar na chave principal. Mas é preciso mais uma vitória na competição para não cair no ranking e a estreia promete ser bastante complicada contra o alemão Jan-Lennard Struff, sétimo cabeça de chave.

O caso de Bia Haddad é um pouco mais difícil, já que não jogará nesta semana. A número 1 do Brasil caiu da 96.ª para a 99.ª colocação e terá de torcer contra rivais que disputarão o Torneio de Palermo, realizado em quadras de saibro na Itália. As três mais próximas são a russa Natalia Vikhlyantseva, a romena Irina-Camelia Begu e a sérvia Aleksandra Krunic.

POUCAS MUDANÇAS

No topo dos rankings, poucas alterações aconteceram por conta da realização de torneios de menor nível na semana passada. Entre os homens, destaques para o chileno Nicolas Jarry - campeão do ATP 250 de Bastad, na Suécia, que o levou da 64.ª para a 38.ª colocação -, o sérvio Dusan Lajovic - vencedor do ATP 250 de Umag, na Croácia, que o colocou na 26.ª posição - e o norte-americano John Isner - agora em 14.º lugar com o título do ATP 250 de Newport, nos Estados Unidos.

Como os principais nomes da atualidade não jogaram, quase nada mudou no Top 20. Além da subida de Isner, que ultrapassou o croata Borna Coric, o russo Daniil Medvedev trocou de lugar com o italiano Fabio Fognini e é agora o nono colocado. O sérvio Novak Djokovic segue na liderança, seguido pelo espanhol Rafael Nadal e pelo suíço Roger Federer.

Entre as mulheres, a australiana Ashleigh Barty segue na frente, com a japonesa Naomi Osaka em segundo, a checa Karolina Pliskova em terceiro e a romena Simona Halep, campeã em Wimbledon, em quarto. A primeira mudança aconteceu na 20.ª colocação, que agora é da belga Elise Mertens.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 12.415 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 7.460

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.595

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.325

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.045

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.040

8.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.890

9.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.625

10.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.535

11.º - Kevin Anderson (AFS) - 2.500

12.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 2.380

13.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.320

14.º - John Isner (EUA) - 2.290

15.º - Borna Coric (CRO) - 2.195

16.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.995

17.º - Marin Cilic (CRO) - 1.940

18.º - David Goffin (BEL) - 1.860

19.º - Gael Monfils (FRA) - 1.815

20.º - Matteo Berrettini (ITA) - 1.800

91.º - Thiago Monteiro (BRA) - 612

227.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 200

238.º - João Menezes (BRA) - 186

257.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 165

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 6.605 pontos

2.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.257

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.055

4.ª - Simona Halep (ROM) - 5.933

5.ª - Kiki Bertens (HOL) - 5.130

6.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.785

7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.638

8.ª - Sloane Stephens (EUA) - 3.802

9.ª - Serena Williams (EUA) - 3.411

10.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.365

11.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.136

12.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.963

13.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.875

14.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.872

15.ª - Johanna Konta (ING) - 2.790

16.ª - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.652

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.555

18.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.478

19.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.335

20.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.305

99.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 641

292.ª - Gabriela Cé (BRA) - 170

332.ª - Carolina Meligeni Alves (BRA) - 134

364.ª - Paula Cristina Gonçalves (BRA) - 114