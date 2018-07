Brasileiros são batidos na chave de duplas em Memphis

Campeões das duas últimas competições que disputaram no circuito profissional - o Torneio de Santiago, no Chile, e o Brasil Open, na Costa do Sauipe (BA) -, Marcelo Melo e Bruno Soares perdem uma invencibilidade de 11 partidas. Com os 90 pontos conquistados em Memphis, a dupla brasileira deve seguir entre os 10 primeiros colocados da temporada - as oito melhores parcerias disputam, no final do ano, a Masters Cup, em Londres.

Já na chave de simples, o argentino Juan Martín Del Potro tenta mostrar força em seu retorno ao circuito após passar praticamente todo o ano de 2010 parado por causa de uma lesão ???. Convidado da organização, o tenista sul-americano, hoje na 298.ª colocação do ranking mundial da ATP, avançou ás quartas de final ao derrotar o croata Ivan Dodig com um duplo 6/4. Seu próximo rival será o norte-americano Michael Russell, que venceu o francês Florent Serra pelo mesmo placar obtido pelo campeão do US Open de 2009.