Brasileiros são eliminados do qualifying em Miami

MIAMI - Thomaz Bellucci será mesmo o único representante do Brasil na chave principal do Masters 1.000 de Miami, torneio que começa na próxima quinta-feira nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, os três brasileiros que disputavam o qualifying foram eliminados logo na estreia.

Rogério Dutra Silva, 117.º do mundo e melhor ranqueado dentre os três, caiu diante do ucraniano Sergei Bubka, filho da lenda do salto com vara, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e 16 minutos de jogo.

Ricardo Mello também perdeu para um atleta pior posicionado no ranking. O brasileiro, que nesta semana aparece em 129.º e entrou como cabeça de chave no qualifying, foi batido pelo canadense Frank Dancevic, 132º do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Já Julio Silva não chegou a completar a sua partida contra o alemão Tobias Kamke, número 88 do mundo. O brasileiro, 149.º do ranking, perdeu o primeiro set por 6/2 e depois se retirou de quadra.