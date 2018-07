Brasileiros caem em estreia no qualifying de Wimbledon

Os brasileiros André Ghem e Guilherme Clezar foram eliminados logo na rodada de abertura do qualifying de Wimbledon, nesta segunda-feira. Os dois foram derrotados em sets diretos na tradicional grama inglesa, onde será realizado o terceiro Grand Slam da temporada a partir do dia 29.

Clezar, atual 162 do ranking, foi quem ofereceu maior resistência ao adversário em sua única partida nesta edição de Wimbledon. Ele foi derrotado pelo holandês Boy Westerhof, 273º do mundo, pelo placar de 7/5 e 6/4.

Já André Ghem, 134º colocado da ATP, chegou a levar um "pneu" japonês Yoshihito Nishioka. O tenista número 140º do ranking venceu por 6/3 e 6/0, em apenas 52 minutos. Ambos os brasileiros buscavam a vaga na chave principal de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Com a dupla fora da disputa, o Brasil será representado somente por Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão, na chave masculina de Wimbledon. Os dois entraram direto na disputa por terem melhor ranking. No feminino, Teliana Pereira também está garantida. Beatriz Haddad Maia fará sua estreia no quali nesta terça e poderá ser mais uma representante do Brasil nas chaves principais.