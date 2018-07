Brasileiros são eliminados na rodada final do quali de Roland Garros

Ghem foi eliminado de virada pelo local Stephane Robert, apenas o 550º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (4/7) e 6/8. O brasileiro, atual número 142 do ranking, vinha de duas boas vitórias no quali, sem ceder sets. Contudo, não resistiu ao bom ritmo do rival francês nesta sexta.

Clezar também vinha fazendo campanha impecável no qualifying. O 173º do mundo vencera seus dois primeiros jogos sem perder set, mas não conseguiu parar o japonês Yoshihito Nishioka. Foi superado pelo tenista número 149 da ATP por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Com a queda dos dois brasileiros no quali, o Brasil terá apenas dois representantes na chave principal de Roland Garros: Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão. O número 1 do País vai enfrentar na estreia o australiano Marinko Matosevic. Feijão terá pela frente o espanhol Daniel Gimeno-Traver.