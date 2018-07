Brasileiros são eliminados nas duplas em Bogotá

Sá e Demoliner jogaram juntos diante do croata Ivo Karlovic e do alemão Frank Mosr e foram derrotados por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Fabiano de Paula, por sua vez, formou dupla com o peruano Sergio Galdos. Juntos foram superados pelo norte-americano Nicholas Monroe e pelo canadense Vasek Pospisil.

Pela chave de simples, Karlovic venceu a segunda do dia ao superar o holandês Igor Sijsling por 6/3 e 7/6 (14), enquanto o local Santiago Giraldo bateu o australiano Chris Guccione, de virada, por 3/6, 6/3 e 6/4, ambos pela segunda rodada.

A partida entre o sul-africano Kevin Anderson e o equatoriano Emilio Gomez foi suspensa antes do início do segundo set por causa da chuva. Anderson, segundo cabeça de chave, levou o set inicial por 6/3.