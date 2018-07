Brasileiros são eliminados nas quartas em Santiago

Atual número 107 do mundo, Feijão foi derrotado pelo português Rui Machado, adversário direto na briga para entrar no top 100, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 6/3. "Joguei bem, mas acabei me frustrando um pouco em alguns momentos. Machado teve seus méritos, jogou bem também, mas levou sorte nos momentos chave", avaliou o brasileiro.

Depois da eliminação, o brasileiro concentrará suas forças na etapa de São Paulo da Copa Petrobras, a partir de segunda-feira, em busca da sonhada vaga no top 100. "Estou com ótimas expectativas, vou jogar em casa, com o público a meu favor e com condições que gosto. É esperar a chave pra saber o adversário".

Júlio Silva foi eliminado pelo italiano Fabio Fognini, principal favorito ao título, por 7/5 e 6/3. Ao final do jogo, o brasileiro culpou a falta de sorte pelo resultado negativo. "Hoje estava difícil. Fognini jogou muito bem e mostrou um tênis consistente, pegando bem a direita. Ele também contou um pouco com a sorte. Acertou várias vezes a linha, a bola bateu outras tantas vezes na fita e passou", lamentou Júlio, que também disputará a etapa de São Paulo.