Brasileiros são eliminados no quali de Wimbledon Os brasileiros Thiago Alves e Teliana Pereira foram eliminados na chave de simples do qualificatório de Wimbledon nesta terça-feira. Ele caiu diante do japonês Yuchi Sugita por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, pela segunda rodada, enquanto Teliana se despediu do torneio em sua primeira partida.