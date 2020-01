Brasileiros sobem nos rankings de tênis na 1ª atualização de 2020

Os tenistas brasileiros subiram nos rankings da ATP e da WTA, na primeira atualização de 2020. Os 11 melhores colocados, somando masculino e feminino, ganharam posições nesta segunda-feira, com destaque para Thiago Monteiro, representante do País com a melhor colocação no circuito.

Garantido na chave principal do Aberto da Austrália, com início no dia 20 deste mês, ele subiu duas posições e alcançou o 87º posto, sua melhor colocação desde maio de 2017, quando figurou em 81º. No domingo, Monteiro foi eliminado na última rodada do qualifying do Torneio de Doha, a primeira competição individual da nova temporada.

Além dele, subiram João Menezes, Thiago Wild (205º), Orlando Luz (294º), Pedro Sakamoto (302º), Thomaz Bellucci (313º) e Guilherme Clezar (325º). Menezes ganhou três posições e aparece agora em 186º. Bellucci, por sua vez, galgou seis colocações, assim como Wild, Luz e Sakamoto. Clezar subiu quatro. Já Rogério Dutra Silva sofreu uma queda de 110 posições, figurando em 346º.

No feminino, Beatriz Haddad Maia (120º), Gabriela Cé (230º), Teliana Pereira (372º) e Carolina Meligeni (395º) subiram na lista da WTA. Bia Haddad segue suspensa provisoriamente por doping, mas ganhou uma posição. Cé subiu três postos, enquanto as demais galgaram um lugar cada.

Entre os primeiros colocados, o Top 10 da ATP sofreu apenas duas mudanças. O francês Gael Monfils e o espanhol Roberto Bautista Agut trocaram de posições. Monfils subiu para o nono lugar, desbancando o tenista da Espanha para o décimo posto.

O argentino Diego Schwartzman (13º), o canadense Denis Shapovalov (14º) e o suíço Stan Wawrinka (15º) ganharam três posições cada. Já o japonês Kei Nishikori perdeu três postos e figura agora em 16º.

Na lista das 10 melhores da WTA, houve quatro alterações. A romena Simona Halep trocou o quatro pelo terceiro posto, atrás somente da australiana Ashleigh Barty e da checa Karolina Pliskova. A japonesa Naomi Osaka caiu para o quarto lugar e a ucraniana Elina Svitolina desbancou a canadense Bianca Andreescu, alcançando a quinta colocação.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados da ATP:

1º - Rafael Nadal (ESP), 9.985 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 9.055

3º - Roger Federer (SUI), 6.590

4º - Dominic Thiem (AUT), 5.825

5º - Daniil Medvedev (RUS), 5.705

6º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.300

7º - Alexander Zverev (ALE), 3.345

8º - Matteo Berrettini (ITA), 2.870

9º - Gael Monfils (FRA), 2.530

10º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.335

11º - David Goffin (BEL), 2.335

12º - Fabio Fognini (ITA), 2.290

13º - Diego Schwartzman (ARG), 2.125

14º - Denis Shapovalov (CAN), 2.050

15º - Stan Wawrinka (SUI), 1.955

16º - Kei Nishikori (JAP), 1.930

17º - Karen Khachanov (RUS), 1.840

18º - Alex de Minaur (AUS), 1.775

19º - John Isner (EUA), 1.770

20º - Grigor Dimitrov (BUL), 1.702

Lista das 20 primeiras colocadas da WTA:

1º - Ashleigh Barty (AUS), 7.851 pontos

2º - Karolina Pliskova (RCH), 5.525

3º - Simona Halep (ROM), 5.462

4º - Naomi Osaka (JAP), 5.311

5º - Elina Svitolina (UCR), 5.075

6º - Bianca Andreescu (CAN), 4.935

7º - Petra Kvitova (RCH), 4.721

8º - Belinda Bencic (SUI), 4.685

9º - Kiki Bertens (HOL), 4.245

10º - Serena Williams (EUA), 3.935

11º - Aryna Sabalenka (BIE), 2.940

12º - Johanna Konta (ING), 2.825

13º - Madison Keys (EUA), 2.767

14º - Sofia Kenin (EUA), 2.740

15º - Petra Martic (CRO), 2.617

16º - Marketa Vondrousova (RCH), 2.390

17º - Elise Mertens (BEL), 2.290

18º - Angelique Kerber (ALE), 2.175

19º - Alison Riske (EUA), 2.085

20º - Donna Vekic (CRO), 2.080