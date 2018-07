Brasileiros vencem em estreia nas duplas no Torneio de Bastad

Os tenistas brasileiros Fabrício Neis e Fernando Romboli estrearam com vitória na chave de duplas do Torneio de Bastad, na Suécia. Nesta quarta-feira, eles derrotaram os locais Markus Eriksson e Andreas Siljestrom pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h25min.

Neis e Romboli sofreram apenas uma quebra de saque em todo o jogo e não tiveram maiores dificuldades para vencer na rodada de abertura das duplas. Eles impuseram três quebras aos rivais e encaminharam a vaga na segunda rodada, que já equivale à fase das quartas de final.

Seus próximos adversários serão os experientes Max Mirnyi, da Bielo-Rússia, e Philipp Oswald, da Áustria. Trata-se do melhor resultado da dupla brasileira na temporada. Neis disputa um torneio de nível ATP pela terceira vez no ano. Ele competiu no Rio Open e no Brasil Open, mas caiu na estreia em ambos. Romboli só vinha competindo em competições de nível Challenger.

Neis, de 28 anos, e Romboli, de 29, estão investindo no circuito de duplas nas últimas temporadas. O primeiro ocupa o 124º lugar do ranking, enquanto o segundo é o 133º. Um novo triunfo na chave de Bastad deve causar um bom salto dos dois tenistas na lista da ATP.

CROÁCIA

No Torneio de Umag, também disputado nesta semana, o principal favorito ao título na chave de simples se despediu de forma precoce. O espanhol Albert Ramos-Viñolas foi batido pelo sérvio Dusan Lajovic pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/0.

Nas quartas de final, Lajovic vai duelar com o argentino Guido Pella, que bateu o esloveno Aljaz Bedene por 5/7, 6/4 e 6/4. Outro confronto das quartas terá o italiano Marco Cecchinato e outro sérvio, Laslo Djere. O primeiro bateu o checo Jiri Vesely por 2/6, 7/5 e 7/5. Djere, por sua vez, superou o alemão Maximilian Marterer por 7/6 (7/4) e 6/3.