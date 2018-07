Brasileiros vencem nas duplas em Stuttgart e Hertogenbosch

O tênis do Brasil teve um aproveitamento de 100% com duas duplas nesta quarta-feira. Bruno Soares e Marcelo Demoliner, jogando com seus parceiros, venceram na rodada do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, enquanto Marcelo Melo e André Sá e seus companheiros conquistaram vitórias em Hertogenbosch, na Holanda. As duas competições são disputadas sobre grama.

Dos quatro brasileiros em quadra, somente Bruno Soares não estava atuando pela rodada de abertura. Ele e o escocês Jamie Murray não precisaram entrar em quadra na estreia porque seus rivais desistiram. E, no primeiro jogo de fato na grama de Stuttgart, eles derrotaram o norte-americano Brian Baker e o croata Nikola Mektic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (8/10) e 10/8.

Cabeças de chave número dois da torneio, Soares e Murray vão enfrentar na semifinal os vencedores do confronto entre Marcin Matkowski/Max Mirnyi e Tommy Haas/Florian Mayer. Em Stuttgart, brasileiro e britânico disputam o primeiro torneio de preparação para Wimbledon, que terá início no dia 3 de julho.

Já Marcelo Demoliner fez sua estreia em Stuttgart nesta quarta. Ele e o neozelandês Marcus Daniell derrotaram os sérvios Viktor Troicki e Nenad Zimonjic por 6/1, 3/6 e 10/7. Nas quartas de final, Demoliner e Daniell poderão cruzar com os favoritos ao título, os norte-americanos Bob e Mike Bryan. Eles vão enfrentar na estreia o australiano Bernard Tomic e o alemão Mischa Zverev.

Na Holanda, André Sá e Marcelo Melo fizeram bonito na grama de Hertogenbosch. Jogando ao lado do campeão de Roland Garros nas duplas, o americano Michael Venus, Sá venceu os indianos Purav Raja e Divij Sharan por 6/3 e 6/4.

"Jogamos bem desde o começo. Venus vem com muita confiança e eu joguei muito bem os momentos importantes", afirmou o brasileiro, que só jogará nesta semana ao lado do parceiro. Nas quartas de final, eles vão enfrentar o holandês Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, que formam a dupla cabeça de chave número três do torneio.

Melo, por sua vez, atuou ao lado do parceiro Lukasz Kubot. Eles superaram o alemão Philipp Petzschner e o austríaco Alexander Peya por 6/1 e 7/6 (7/4). Principais favoritos ao título, brasileiro e polonês vão encarar nas quartas de final o mexicano Santiago González e o canadense Adil Shamasdin.