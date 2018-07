Brasileiros vencem três jogos nas duplas na Austrália

Número 19 do mundo, Soares entrou em quadra embalado pelo título do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, conquistado ao lado do britânico Colin Fleming na semana passada, e não decepcionou. O brasileiro e o austríaco Alexandr Peya avançaram para a segunda rodada do Aberto da Austrália com a vitória sobre o belga Oliver Rochus e o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Agora, Soares e Peya terão pela frente um tenista brasileiro. Eles vão encarar Bellucci e o francês Benoit Paire, que nesta quinta superaram o argentino Carlos Berlocq e o norte-americano James Cerretani por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Sá também teve êxito na estreia no Aberto da Austrália. O brasileiro e o britânico Jonathan Marray, atual campeão da chave de duplas de Wimbledon, venceram, de virada, os eslovacos Lukas Lacko e Igor Zelenay por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/6 (7/5). Na segunda rodada, Sá e Marray vão encarar os holandeses Robin Haase e Igor Sijsling.