Brianti conquista primeiro título no circuito do tênis

Já com 31 anos, Brianti ocupa atualmente a 94ª posição no ranking mundial. E, antes do título no Torneio de Fez, que distribuiu US$ 220 mil em prêmios, seu melhor resultado no circuito tinha sido o vice-campeonato em Guangzhou, na China, em 2009.

Foi a segunda derrota de Halep na final do Torneio de Fez, depois de ter perdido para a checa Iveta Benesova no ano passado. Com apenas 19 anos, a número 65 do mundo ainda viu Brianti igualar o histórico do confronto, agora com uma vitória para cada.