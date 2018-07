Britânica é campeã em Osaka e encerra jejum na WTA

Ao levantar o troféu, Watson pôs fim a uma sequência de 24 anos sem títulos para a Grã-Bretanha em torneios de nível WTA. Sara Gomer havia sido a última britânica a conquistar um troféu deste tipo, em 1988.

No mês passado, Laura Robson chegou a ter a chance de quebrar o jejum na final do Torneio de Guangzhou. Mas acabou sucumbindo na decisão e teve que se contentar com o vice-campeonato. Menos de 30 dias depois, Watson redimiu as britânicas com o título no Japão.

"Somente agora a ficha está caindo. Trabalhei tanto para chegar a este momento. Foi por isso que treinei bastante, corri tantas milhas, levantei tanto peso", comemorou a jovem tenista, que faturou seu primeiro título de WTA na carreira.

"A Grã-Bretanha vem quebrando alguns recordes este ano", exaltou Watson, se referindo às conquistas recentes do escocês Andy Murray. "Estou feliz por poder ter quebrado mais um hoje. Estou orgulhosa de fazer isso por meu país". Murray, que foi campeão olímpico em Londres neste ano, encerrou um jejum de 76 anos sem títulos de Grand Slam ao se sagrar campeão do US Open, em setembro.